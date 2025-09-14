Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»

Путін заявляв, що «Циркон» може розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри пуску гіперзвукової ракети «Циркон» із фрегата Північного флоту «Адмірал Головко» по цілі в Баренцевому морі. На відео видно, як ракета стартує вертикально з фрегата, а потім йде під кутом до горизонту. Про це повідомляє «Главком». Випробування відбулося в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

«Ціль було знищено прямим попаданням», – запевнило російське Міноборони.

😒Адмірал Головко завдав удару «Цирконом» по умовному противнику у Баренцевому морі у рамках навчань «Захід-2025». pic.twitter.com/7MviSx8jbJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 14, 2025

Воєнне відомство повідомило, що в навчаннях також брали участь дальні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Екіпажі Су-34 відпрацювали бомбовий удар по наземних цілях.

Нагадаємо, у 2019 році російський диктатор Володимир Путін заявляв, що ракета «Циркон» може розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку та вражати цілі на морі і на суші за понад 1000 км.

За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг.

21 серпня цього року росіяни вдарили по Сумах ракетою невстановленого типу. Пізніше, за результатами аналізу уламків, стало відомо, що це була ракета «Циркон».

Раніше екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Як повідомлялося, Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025».