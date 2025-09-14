Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг
фото з відкритих джерел

Путін заявляв, що «Циркон» може розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри пуску гіперзвукової ракети «Циркон» із фрегата Північного флоту «Адмірал Головко» по цілі в Баренцевому морі. На відео видно, як ракета стартує вертикально з фрегата, а потім йде під кутом до горизонту. Про це повідомляє «Главком». Випробування відбулося в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

«Ціль було знищено прямим попаданням», – запевнило російське Міноборони.

Воєнне відомство повідомило, що в навчаннях також брали участь дальні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Екіпажі Су-34 відпрацювали бомбовий удар по наземних цілях.

Нагадаємо, у 2019 році російський диктатор Володимир Путін заявляв, що ракета «Циркон» може розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку та вражати цілі на морі і на суші за понад 1000 км.

За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг.

21 серпня цього року росіяни вдарили по Сумах ракетою невстановленого типу. Пізніше, за результатами аналізу уламків, стало відомо, що це була ракета «Циркон».

Раніше екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Як повідомлялося, Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025».

Читайте також:

Теги: росія Міноборони путін військові навчання ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський почав переговори з Дональдом Трампом
Трамп зідзвониться з Путіним за підсумками переговорів у Білому домі
18 серпня, 20:55
Міноборони працює над формуванням екосистеми електронного ТЦК
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
20 серпня, 19:13
Уламки знайденого російського безпілотника
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння безпілотника
21 серпня, 18:26
Основна ціль атаки – Київ, Дніпро, Павлоград, Луцьк, Дубно та Запоріжжя та інші
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
30 серпня, 09:13
Трамп назвав колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми
Трамп хотів би арешту ексдиректорів ЦРУ та ФБР через справу про втручання Росії у вибори
31 серпня, 05:19
Зеленський про запрошення Путіна: «Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву»
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
4 вересня, 18:13
Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження
Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива
4 вересня, 07:56
Більшість загиблих – люди пенсійного віку
Удар по Яровій: зросла кількість жертв (оновлено)
9 вересня, 16:35
Росію та Білорусь визнають державами, що підтримують тероризм, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни
Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios
12 вересня, 03:06

Соціум

Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)
Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ
Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ
Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу
Частина стратегії: The Telegraph пояснив, навіщо Росія атакувала Польщу

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua