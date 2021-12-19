YouTube TV втратив усі канали, що належать Disney
Компанії YouTube не вдалося домовитися про трансляцію каналів Disney
Компанія Google підтвердила, що сервіс більше не пропонуватиме доступу до каналів, що належать Disney. Абоненти YouTube TV сплачуватимуть нижчу щомісячну плату за всі тарифні плани. Згідно з опублікованою заявою, після кількох місяців переговорів Google і Disney вирішили розлучитися принаймні на цей час, повідомляє видання «Межа».
Наступні канали більше не доступні на YouTube TV:
- локальні канали ABC
- ABC News Live
- Disney Channel
- Disney Junior
- Disney XD
- Freeform
- FX
- FXX
- FXM
- National Geographic
- National Geographic Wild
- ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS
- SEC Network
- ACC Network
І хоча перемовини продовжуються, передплатники сервісу не зможуть дивитися прямий ефір або контент Disney, а також втратять доступ до будь-яких попередніх записів бібліотеки цих каналів.
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