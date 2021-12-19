YouTube TV втратив усі канали, що належать Disney

Компанії YouTube не вдалося домовитися про трансляцію каналів Disney

Компанія Google підтвердила, що сервіс більше не пропонуватиме доступу до каналів, що належать Disney. Абоненти YouTube TV сплачуватимуть нижчу щомісячну плату за всі тарифні плани. Згідно з опублікованою заявою, після кількох місяців переговорів Google і Disney вирішили розлучитися принаймні на цей час, повідомляє видання «Межа».

Наступні канали більше не доступні на YouTube TV:

локальні канали ABC

ABC News Live

Disney Channel

Disney Junior

Disney XD

Freeform

FX

FXX

FXM

National Geographic

National Geographic Wild

ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS

SEC Network

ACC Network

І хоча перемовини продовжуються, передплатники сервісу не зможуть дивитися прямий ефір або контент Disney, а також втратять доступ до будь-яких попередніх записів бібліотеки цих каналів.