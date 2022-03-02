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    Події в Україні

    В Україні ліквідований російський полковник

    Ісайкін приїхав на нашу землю як окупант, а поїде як &laquo;груз 200&raquo; - В Україні ліквідований російський полковник
    Ісайкін приїхав на нашу землю як окупант, а поїде як «груз 200»
    колаж: канал 24

    Окупанта усунули на Донбасі

    На території України вбитий російський полковник Віктор Іванович Ісайкін. Він брав учать у спробі масштабної окупації країни. Про це написав глава Мордовської Республіки Росії Артем Здунов в Іnstagram. За його словами, окупант мав звання полковника.

    За словами Здунова, той поїхав в Україну «виконувати бойові завдання». Тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації нашої країни.

    «Під час бойового завдання, під час спецоперації (війни Росії проти України – ред.) з надання допомоги народним «республікам» на Донбасі загинув наш земляк», – написав той.

    Віктор Ісайкін – кадровий військовий, полковник. Полковнику-окупанту було лише 40 років.

    «Своє життя він присвятив щиросердному служінню Росії», – підсумував глава Мордовії.

    Нагадаємо, окупанти не збираються забирати тіла загиблих російських військових.

    До слова, у мережі оприлюднили запис, як панікують окупанти: вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію.

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    Теги: Росія окупанти війна
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    В Україні ліквідований російський полковник