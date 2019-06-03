У вересні в Ізраїлі відбудуться другі за рік парламентські вибори



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Експерт проаналізував хід виборчої кампанії до Кнесету

Сьогодні, 3 червня в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Ізраїль. Вибори до парламенту: дубль-2».

В’ячеслав Ліхачов, історик, громадський діяч, політолог, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин проаналізував нові дострокові вибори до Кнесету Ізраїлю, а саме: що спровокувало знову достроковість виборів.

Також розповів про кількість партій, що братимуть участь у нових дострокових виборах у вересні та що завадило створити коаліцію в достроково обраному парламенті, який було обрано в березні цього року.

Як відомо, парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах по створенню урядової коаліції. Нові вибори призначили на вересень.

9 квітня 2019 року в Ізраїлі відбулися дострокові вибори до Кнесету. У виборах взяли участь 39 партій і блоків . Близько 6 мільйонів 340 тисяч громадян Ізраїлю змогли проголосувати.