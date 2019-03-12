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    Главком-ТВ

    Якою бачать поліцію українці? (презентація дослідження)

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    Якою бачать поліцію українці? (презентація дослідження)

    Наразі середній рівень довіри населення України до поліції складає 30%

    Сьогодні, 12 березня, у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Поліція України очима населення».

    Під час прес-конференції журналістам репрезентували результати оцінки діяльності поліції у 2018 році за допомогою вивчення громадської думки. Було опитано 19500 респондентів в усіх 24 областях України та Києві.

    Запрошені гості:

    • Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ);
    • Денис Кобзін, директор ГО «Харківський інститут соціальних досліджень»

    Дослідження проведено Харківським інститутом соціальних досліджень за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Харківської правозахисної групи щодо боротьби з катуванням та безкарністю.
    Учасники прес-конференції представили основні результати дослідження та презентували видання, в якому вони наведені: 25 доповідей по кожній області України, столиці та узагальнююча національна доповідь.

    Наразі середній рівень довіри населення України до поліції складає 30% і не є достатнім, але він вищий, ніж у всіх органів влади, включених в опитування (СБУ, прокуратура, суди, президент, уряд, парламент), окрім Збройних сил України.

    Водночас використання оцінки діяльності поліції за допомогою опитувань громадської думки дозволяє розуміти стан відносин населення та поліції не тільки у окремих областях, а навіть у районах. Це дозволить поліції працювати в подальшому як над покращанням стосунків з населенням, так й над підвищенням ефективності роботи.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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