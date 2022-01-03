В українського сала є конкурент. Його готують італійці (відео)

Лардо ді Колонната – найвідоміше у світі італійське сало

На Різдво і Новий рік столи українців не обходяться без національного продукту – сала. І хоч багато українців щиро вважають, що ми лідери у світі по споживанню цього продукту, але ми не єдині, хто любить його. Прикрашає сало святковий стіл і в Італії.

Лардо ді Колонната – найвідоміше у світі італійське сало, повідомляє DW

Цей делікатес роблять лише в одному селі за легендарним рецептом. У чому унікальність приготування?

Раніше нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко назвав себе «генетично налаштованим українцем», бо він їсть сало.

Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.

Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).

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