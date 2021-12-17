Тищенко розхвалив сало та розповів, як визначає справжніх українців (відео)

Нардеп Микола Тищенко: якщо ти сало не їси – ти не українець

Себе Микола Тищенко назвав «генетично налаштованим українцем»

Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко назвав себе «генетично налаштованим українцем», бо він їсть сало. Відео з інтерв'ю Тищенка опублікував Insider.

«Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде 100%. Я генетично налаштований українець. Усіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси – ти не українець», – сказав Тищенко.

Також Тищенко каже, що президент Володимир Зеленський теж їсть сало.

Раніше повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

Раніше у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).

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