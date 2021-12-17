Тищенко розхвалив сало та розповів, як визначає справжніх українців (відео)
Себе Микола Тищенко назвав «генетично налаштованим українцем»
Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко назвав себе «генетично налаштованим українцем», бо він їсть сало. Відео з інтерв'ю Тищенка опублікував Insider.
«Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде 100%. Я генетично налаштований українець. Усіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси – ти не українець», – сказав Тищенко.
Також Тищенко каже, що президент Володимир Зеленський теж їсть сало.
Раніше повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.
Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.
Раніше у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).
Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.
Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).