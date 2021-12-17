Росіяни захоплюють ринок освіти в Україні

Чи можна уявити в Україні приватну школу, що фінансується Газпромом?

Поки російські війська концентруються на кордонах України, готуючись до можливого масованого наступу, російські державні освітні компанії вже перейшли в наступ на українському ринку.

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується «Газпромом», чи приватного університету, створеного підсанкційним Mail.ru?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною – це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані «Газпромом», численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають «українські» філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

Джерело: блог Івана Примаченка

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