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    Політика

    Арахамія прокоментував скандальну заяву грузинського прем’єра

    Арахамія заявив, що не просив Євросоюзу відмовити Грузію, але під час візиту до США згадував про грузинського олігарха Бідзіну Іванішвілі - Арахамія прокоментував скандальну заяву грузинського прем’єра
    Арахамія заявив, що не просив Євросоюзу відмовити Грузію, але під час візиту до США згадував про грузинського олігарха Бідзіну Іванішвілі
    фото: скріншот

    Лідер фракції «Слуга народу» визнав, що під час візиту в США згадував Грузію

    Давид Арахамія заявив, що звинувачення на його адресу, висунуті прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, є фейком. Про це лідер президентської фракції заявив у відеозверненні, оприлюдненому на Telegram-каналі політика.

    Арахамія, коментуючи слова про нібито лобіювання негативної відповіді для Грузії у питанні кандидатського статусу в Євросоюзі, заявив, що у Європі він взагалі не був – і не міг нікого агітувати проти колег по євроінтеграції.

    Щодо візиту до США, то Давид Арахамія визнав, що під час робочих зустрічей згадував грузинську тему. Але мова йшла не про відмову у статусі кандидата в члени Євросоюзу, а про «проросійського олігарха Іванішвілі, який має кишеньковий уряд» і підставляє грузинський народ, який прагне бути частиною євро спільноти.

    Лідер парламентської фракції «Слуга народу» заявив, що українська влада підтримувала і підтримує бажання Грузії стати кандидатом у члени Європейського союзу. А заява Гарібашвілі – це фейк, який грузинська влада розповсюджує за наказом «одного олігарха».

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, виступаючи у парламенті країни, звинуватив у провалі кампанії за отримання статусу кандидата у члени Євросоюзу місцеву опозицію та Давида Арахамію.

    Теги: ЄС США Грузія Україна Давид Арахамія
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    Арахамія прокоментував скандальну заяву грузинського прем’єра