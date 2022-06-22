Арахамія прокоментував скандальну заяву грузинського прем’єра

Арахамія заявив, що не просив Євросоюзу відмовити Грузію, але під час візиту до США згадував про грузинського олігарха Бідзіну Іванішвілі

Лідер фракції «Слуга народу» визнав, що під час візиту в США згадував Грузію

Давид Арахамія заявив, що звинувачення на його адресу, висунуті прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, є фейком. Про це лідер президентської фракції заявив у відеозверненні, оприлюдненому на Telegram-каналі політика.

Арахамія, коментуючи слова про нібито лобіювання негативної відповіді для Грузії у питанні кандидатського статусу в Євросоюзі, заявив, що у Європі він взагалі не був – і не міг нікого агітувати проти колег по євроінтеграції.

Щодо візиту до США, то Давид Арахамія визнав, що під час робочих зустрічей згадував грузинську тему. Але мова йшла не про відмову у статусі кандидата в члени Євросоюзу, а про «проросійського олігарха Іванішвілі, який має кишеньковий уряд» і підставляє грузинський народ, який прагне бути частиною євро спільноти.

Лідер парламентської фракції «Слуга народу» заявив, що українська влада підтримувала і підтримує бажання Грузії стати кандидатом у члени Європейського союзу. А заява Гарібашвілі – це фейк, який грузинська влада розповсюджує за наказом «одного олігарха».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, виступаючи у парламенті країни, звинуватив у провалі кампанії за отримання статусу кандидата у члени Євросоюзу місцеву опозицію та Давида Арахамію.