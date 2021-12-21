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    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)

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    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    фото скріншот відео

    Також у Байдена є вівчарка на прізвисько Мейджор

    Президент США Джо Байден завів цуценя німецької вівчарки на прізвисько Коммандер. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter-акаунті.

    «Ласкаво просимо до Білого дому, Коммандера», – написав Байден, супроводивши публікацію фотографією цуценя та відео, на якому він грає з ним у м'яч. «Зустрічайте нового члена родини Байденів», – підписав президент пост із відео.

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    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)
    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)

    Як пише CNN , цуценя американському лідеру подарували родичі. Прессекретар дружини президента Джилл Байден Майкл Лароса підтвердив, що у подружжя з'явився новий вихованець. Також у Байдена є вівчарка на прізвисько Мейджор.

    Нагадаємо, 19 листопада Байден пройшов процедуру колоноскопії – огляду товстого кишечника – і повернувся до виконання своїх обов'язків. На час анестезії він передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Харріс, яка стала першою в історії США жінкою із президентськими обов'язками.

    20 листопада Байдену видалили поліп: операція пройшла без ускладень.

    Теги: США Джозеф Байден президент Джилл Байден
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    Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)