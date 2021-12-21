Байден завів цуценя німецької вівчарки (фото)

Також у Байдена є вівчарка на прізвисько Мейджор

Президент США Джо Байден завів цуценя німецької вівчарки на прізвисько Коммандер. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter-акаунті.

«Ласкаво просимо до Білого дому, Коммандера», – написав Байден, супроводивши публікацію фотографією цуценя та відео, на якому він грає з ним у м'яч. «Зустрічайте нового члена родини Байденів», – підписав президент пост із відео.

Як пише CNN , цуценя американському лідеру подарували родичі. Прессекретар дружини президента Джилл Байден Майкл Лароса підтвердив, що у подружжя з'явився новий вихованець. Також у Байдена є вівчарка на прізвисько Мейджор.

Нагадаємо, 19 листопада Байден пройшов процедуру колоноскопії – огляду товстого кишечника – і повернувся до виконання своїх обов'язків. На час анестезії він передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Харріс, яка стала першою в історії США жінкою із президентськими обов'язками.

20 листопада Байдену видалили поліп: операція пройшла без ускладень.