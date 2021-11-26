Нардепка від «Слуги народу» одним словом прокоментувала пресмарафон Зеленського (відео)

Мезенцева обмовилася чи справді так і вважає?

Курйозна ситуація сталася в онлайн-спілкуванні

Сьогодні в онлайн-включенні на сайті «Обозреватель» нардепка-«слуга» Марія Мезенцева курйозно обмовилася. Від час спілкування з журналістом вона вирішила дуже невчасно прокоментувати, мабуть, якість включення до ефіру. Про це йдеться у Telegram-каналі «Крокодил».

«Як вам пресконференція і «екватор» президента Зеленського?», – запитав ведучий Мезенцеву.

«Катастрофа», – відповіла нардепка.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував пресмарафон Володимира Зеленського.

Під час пресмарафону Зеленський посварився з журналістом, Юрієм Бутусовим. Також журналіст прокоментував сварку із Зеленським. Як вже стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Крім того, Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху».

Сьогодні Рінат Ахметов звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні».

Як відомо, Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова (повне відео).

Нагадаємо, Засновнику Bellingcat соромно за пресконференцію Зеленського.