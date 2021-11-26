Гучний пресмарафон Зеленського та новий штам Covid-19. 26 листопада за хвилину

Зеленський вважає, що Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні, внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий

Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова

Сьогодні, 26 листопада, відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського був присвячений «екватору» його каденції. До участі в цьогорічному заході були запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

Оточення Ахметова готує державний переворот в Україні – Зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні. Про це президент заявив під час сьогоднішнього пресмарафону. Очільник держави наголосив, що, на його думку, таким чином невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою.

У відповідь олігарх Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою. Бізнесмен додав, що його позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та «моїм рідним Донбасом».

Єрмак і бутерброди. Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту

Володимир Зеленський під час пресмарафону «30 запитань президенту України» підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

На Донбасі загинув військовий: де сьогодні йшли бої

Сьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок обстрілів загинув один військовий.

Окупанти у п’ятницю двічі порушили «тишу», а саме:

в напрямку Мар’їнки – обстрілювали з мінометів калібру 82 мм;

у бік Новомихайлівки – відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

«Слуга народу» назвав умову запровадження воєнного стану

Запровадження в Україні воєнного стану можливе у разі здійснення Росією реального вторгнення й порушення державного кордону. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олег Семінський.

Він підтвердив розмови про запровадження воєнного стану, заявивши, що це обговорюється.

Молдова приєднається до ініціативи Зеленського з енергетичної безпеки регіону

Республіка Молдова приєднається до ініціативи України щодо зміцнення енергетичної безпеки регіону. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Петришина й Оксану Грищук суддями Конституційного Суду. Петришина і Грищук призначено суддями КСУ замість звільнених раніше Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Відповідні укази №596/2021 і №597/2021 розміщені на сайті президента.

Новий штам коронавірусу. Німеччина б'є на сполох та закриває небо

Через новий штам коронавірусу, який недавно з'явився в Південно-Африканській республіці (ПАР), федеральний уряд Німеччини вирішив обмежити повітряне сполучення з африканською країною.

Федеральне міністерство охорони здоров'я оголосило у п'ятницю, що з вечора суботи ПАР вважатиметься районом із поширенням варіантів коронавірусу.

Фільм українського режисера про розпад СРСР переміг на фестивалі в Амстердамі

Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про засновника руху за незалежність Литви виграв головний приз на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA).