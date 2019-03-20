Школярка знайшла сумку, в якій було 150 тис. грн, і повернула її власнику



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11-річна дівчинка свідомо вирішила не привласнювати чужі кошти

Андріана Дзюбайло знайшла на лавочці коло свого під'їзду загублену сумочку з грошима. В ній купюрами у різній валюті було близько 150 тисяч гривень.

11-річна дівчинка поверталася з тренування та помітила сумку, коли присіла відпочити.

«Відчуваю, що мені незручно, встаю і дивлюся – тут барсетка», - каже вона.

Всередині Андріана побачила американські долари, українські гривні, польські злоті та євро. Поруч з грошима у були і документи, на фото дитина впізнала сусіда. Доки мала не принесла йому сумку, той навіть і не підозрював про втрачене.

«Коли вона витягнула, він аж за голову вчепився: йой, йой... Аж йому мову перекрило! І вона віддала ту барсетку», - каже бабуся дівчинки Анна Вірт.

Школярка зі Львівщини повернула власнику загублену сумочку з грошима. Банкнот у різній валюті там було на 150 тисяч гривень. Знайшла їх Андріана Дзюбайло на лавочці коло під'їзду. Хто загубив гроші і як відреагував власник на повернення сумочки - у сюжеті.

Власник грошей живе у тому ж будинку, працює таксистом, від спілкування з журналістами він відмовився. За повернені гроші дівчинці подякував. Першим про вчинок Андріани дізнався тренер з вільної боротьби, в якого Андріана займається вже два роки. Чоловік вирішив, що чесність учениці потребує нагороди, і на останніх змаганнях дівчинці вручили одразу два кубки.

«Її нагородили кубком за волю до перемоги і особливий кубок за чесний вчинок її. Кубок гідності», - розповів Семен Гардій.

У школі про повернені гроші дізналися з повідомлення у соцмережах. Директор зізнається, що був вражений. Чоловік розповідає, що мати Андріани на заробітках за кордоном і дівчинці бракує батьківської уваги.

«Мали певні непорозуміння в начально-виховному процесі, але це звичайно, як всі діти, тепер вже дуже-дуже з позитивної сторонни», - каже директор школи Роман Гудзиляк. Однокласники Андріани, хоч і кажуть, що пишаються дівчинкою, проте запевняють – на її місці вчинили б так само.

«Я б віддала власнику, тому що це не мої гроші, і він, я впевнена, заробив це чесно», - каже Юлія Савицька.

«Це дуже великий гріх – забирати не свої речі. Я думаю, що вона молодець», - каже Вікторія Васильків.

Тепер у школі думають як заохотити дівчинку, адже вважають, що такий вчинок має бути винагороджений.

«Це, власне, той приклад для наслідування іншим дітям, коли дитина не піддається спокусі, а справді вчиняє християнський, добрий вчинок», - каже Роман Гудзиляк.

Бабуся Андріани нічого надзвичайного у вчинку онучки не бачить і каже, що на омріяний iPhone дівчинка назбирає і без чужих грошей.

Джерело: ТСН