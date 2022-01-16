Постачання зброї Україні. Посол Мельник особисто звернувся до глави МЗС Німеччини

Дипломат сподівається, що Німеччина перегляне свою позицію щодо поставок зброї в Україну

Посол вимагає терміново надати зброю Україні для протидії Росії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви. Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, які наводить видання, небажання чи навіть відмова глави МЗС Німеччини і всього нового федерального уряду від постачання зброї «дуже розчаровує та засмучує».

«Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто справжній товариш», – сказав Мельник.

Він зазначив, в Україні знають, що коаліційна угода між СДПН, «зеленими» та СвДП передбачає обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові райони.

«Але цей політичний документ не є Біблією. І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни посеред Європи, найгіршої з 1945 року. Державності України загрожує президент РФ Володимир Путін. Українці мають право на самооборону», – наголосив Мельник.

Посол зазначив, що у кримінальному законодавстві Німеччини є склад злочину за «ненадання допомоги» та підкреслив, що той самий основний принцип застосовується і у міждержавних відносинах.

«Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністра закордонних справ Анналени Бербок із вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння», – заявив він.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня прилетить до України. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді. Уже наступного дня Бербок відбуде до Москви, де планує провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель був на Донбасі. Він заявив. що від України залежить безпека Європи.

Напередодні нового року Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією.

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