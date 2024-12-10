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Президент Бразилії переніс операцію на мозку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Бразилії переніс операцію на мозку
Операція у 79-річного Лулу да Сілви пройшла успішно
фото з відкритих джерел

У бразильського президента було виявлено внутрішньочерепний крововилив

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переніс операцію через крововилив у мозку в лікарні міста Сан-Паулу. Шпиталізація пов’язана з падінням політика у своєму будинку в жовтні. Про це йдеться у медичному звіті, який опублікував уряд.

Хірургічне втручання, як зазначається, пройшло успішно. 79-річний Лула да Сілва почувається добре і перебуває під наглядом персоналу клініки. Згодом лікарі планують провести пресконференцію, щоб повідомити інші подробиці.

Внутрішньочерепний крововилив був виявлений напередодні, коли бразильський президент пройшов магнітно-резонансну томографію (МРТ). Дослідження призначили через його скарги на головний біль.

Наприкінці жовтня, коли Лула впав у себе вдома, у нього зафіксували невеликий крововилив і травму потилиці, яка вимагала накладання швів. Аналізи, проведені за місяць, показали, що його стан залишається стабільним.

Нагадаємо, у Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Як повідомлялося, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

До слова, проросійського лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка було госпіталізовано у столиці Сербії – Белграді – після обстеження через гострий біль. Незабаром його прооперують на стравоході та шлунку. В адміністрації президента пообіцяли своєчасно проінформувати про стан його здоров'я

Теги: здоров'я президент Бразилія лікарня

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