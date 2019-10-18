Працівників харчової промисловості привітали з професійним святом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міській раді привітали працівників харчової промисловості. Їм вручили грамоти та грошові премії

День працівників харчової промисловості відзначається щорічно у третю неділю жовтня. Напередодні свята Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував людям, які працюють у цій сфері, за їхню роботу.

«Якщо говорити про харчову промисловість Вінниці, то нам є чим пишатись. Чотири відсотки світового ринку олії займає вінницьке підприємство VinOil, це дуже гарний результат, а для міста – додаткова промоція. Загалом у Вінниці близько 200 промислових підприємств, трішки більше половини з них – підприємства харчової промисловості. І дуже важливо, щоб ці підприємства і далі розвивалися, щоб на них впроваджувались інновації, щоб були достойні заробітні плати, якісні умови праці, щоб ви пишалися тим, що ви працюєте на цих підприємствах. Тож, вітаю вас зі святом, бажаю здоров’я, благополуччя, гарного настрою і позитивних емоцій», – сказав Сергій Моргунов.