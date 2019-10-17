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    На вихідні вінничани «очищали» свої подвір’я від листя завдяки вогню

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    На вихідні вінничани «очищали» свої подвір’я від листя завдяки вогню

    Про екологію у місті...

    У Вінниці працівники Муніципальної варти вже неодноразово штрафували та попереджали вінничан про заборону спалювання сухого листя, рештків бур'янів та інших відходів.

    Однак, люди як палили, так і палять сміття, та переконані, що нічого страшного та небезпечного не роблять.

    Як повідомила на своїй сторінці у Facebook Муніципальна варта Вінниці, вінничани, які спалюють непотріб, наражають на небезпеку не лише себе, а й сусідів, і суттєво погіршують стан довкілля.

    За три дні інспекторами Муніципальної варти склали 3 протоколи про адміністративне правопорушення за спалювання, і, лише сьогодні - 4 протоколи.

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    На вихідні вінничани «очищали» свої подвір’я від листя завдяки вогню
    На вихідні вінничани «очищали» свої подвір’я від листя завдяки вогню
    На вихідні вінничани «очищали» свої подвір’я від листя завдяки вогню

    Також інспектори звертаються до усіх жителей міста - якщо Ви стали свідком здійснення спалювання, просимо повідомити за номером Ситуаційного центру: 067-4-102-101.

    Джерело: naparise.com

    Вінниця сміття вінничани
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