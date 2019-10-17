На вихідні вінничани «очищали» свої подвір’я від листя завдяки вогню



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Про екологію у місті...

У Вінниці працівники Муніципальної варти вже неодноразово штрафували та попереджали вінничан про заборону спалювання сухого листя, рештків бур'янів та інших відходів.

Однак, люди як палили, так і палять сміття, та переконані, що нічого страшного та небезпечного не роблять.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook Муніципальна варта Вінниці, вінничани, які спалюють непотріб, наражають на небезпеку не лише себе, а й сусідів, і суттєво погіршують стан довкілля.

За три дні інспекторами Муніципальної варти склали 3 протоколи про адміністративне правопорушення за спалювання, і, лише сьогодні - 4 протоколи.

Також інспектори звертаються до усіх жителей міста - якщо Ви стали свідком здійснення спалювання, просимо повідомити за номером Ситуаційного центру: 067-4-102-101.

Джерело: naparise.com