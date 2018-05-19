У підземеллі вінницького монастиря експонуватиметься виставка вітражів
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Виставка триватиме до вересня
18 травня у підземеллі монастиря Братів Менших Капуцинів (вул. Соборна, 12) відкрилась виставка репродукції вітражів «Створення світла» митця Адама Сталони-Добжанського. Роботи художника, які зможуть побачити вінничани і гості міста, експонувались в багатьох містах України, Польщі, Сербії, Франції та інших країнах Європи. Завтра виставка діятиме у рамках проекту «Ніч Європи», загалом вона перебуватиме у Вінниці до кінця вересня.
Виставка вітражів «Створення світла» проходить у рамках Дня Європи у Вінниці, Міжнародного Дня музеїв та Дня Полонії та поляків за кордоном. Виставку організували спільно Вінницький монастир капуцинів, Генеральне Консульство Республіки Польща у Вінниці та Центр історії Вінниці.
Враженнями про виставку поділився міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebooke: «Вражаюче мистецтво із сакральним змістом – це про виставку копій вітражів Адама Салони-Добажанського, яка сьогодні відкрилась у вінницьких катакомбах Монастирю капуцинів. Творчість цього талановитого художника україно-польського походження була під забороною аж поки у Польщі не позбулись комуністичного режиму. Символічно, що експозиція, присвячена цьому унікальному мистецтву, презентована напередодні Дня Європи. Цікаво, що автор зумів поєднати традиції східної та західної культури. Незабутні враження та емоції від відвідування виставки в монастирському підземеллі гарантовані! І це буде справжня туристична родзинка на цілий сезон – виставка працюватиме до кінця вересня».
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«Подібна ініціатива є своєрідною родзинкою для культурного і суспільного життя нашого міста. Також у неї є дуже важливий туристичний аспект – чимало вінничан і гостей нашого міста пам’ятають, як п’ять років тому у нашому місті вже експонувалась частина цієї виставки і тоді вона мала досить великий ажіотаж. Взагалі, виставка буде працювати у Вінниці до кінця вересня цього року»,– каже директор КП «Центр історії Вінниці» Олександр Федоришен.
Також історик розповів, що автор вітражів, Адам Сталони-Добжанський, син польського та українського народів, який народився поблизу м. Чернігів у 1904 році. Його батько Фелікс Сталони-Добжанський був польським шляхтичем з давнього роду, мати – українка Анна Коваленко. Безумовно, це наклало відбиток на творчість художника: його твори гармонійно поєднують в собі іконографічні традиції візантійського Сходу і латинського Заходу».
«Представлені роботи об’єднують східну і західну культури, – зазначив Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дамян Цярціньскі. – Ця виставка вже була показана в багатьох країнах та містах України. Вона дійсно вражає і кожного разу виглядає по різному, адже експонується в різних приміщеннях, але завжди так само викликає зацікавленість в людей».
Автор представлених робіт Адам Сталони-Добжанський – це відомий художник, графік, реставратор пам'яток мистецтва, професор Краківської Академії мистецтв. Протягом життя створив понад двісті композицій для католицьких костелів, православних церков, храмів євангелістів. Творчість Адама Сталони-Добжанського довгі роки була забута через цензурну заборону, накладену комуністичним режимом в Польщі. Серед його робіт – фрески та мозаїки, але передусім – це вітражі, де представлено іконографію християнського мистецтва.