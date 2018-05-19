У підземеллі вінницького монастиря експонуватиметься виставка вітражів

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Виставка триватиме до вересня

18 травня у підземеллі монастиря Братів Менших Капуцинів (вул. Соборна, 12) відкрилась виставка репродукції вітражів «Створення світла» митця Адама Сталони-Добжанського. Роботи художника, які зможуть побачити вінничани і гості міста, експонувались в багатьох містах України, Польщі, Сербії, Франції та інших країнах Європи. Завтра виставка діятиме у рамках проекту «Ніч Європи», загалом вона перебуватиме у Вінниці до кінця вересня.

Виставка вітражів «Створення світла» проходить у рамках Дня Європи у Вінниці, Міжнародного Дня музеїв та Дня Полонії та поляків за кордоном. Виставку організували спільно Вінницький монастир капуцинів, Генеральне Консульство Республіки Польща у Вінниці та Центр історії Вінниці.

Враженнями про виставку поділився міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebooke: «Вражаюче мистецтво із сакральним змістом – це про виставку копій вітражів Адама Салони-Добажанського, яка сьогодні відкрилась у вінницьких катакомбах Монастирю капуцинів. Творчість цього талановитого художника україно-польського походження була під забороною аж поки у Польщі не позбулись комуністичного режиму. Символічно, що експозиція, присвячена цьому унікальному мистецтву, презентована напередодні Дня Європи. Цікаво, що автор зумів поєднати традиції східної та західної культури. Незабутні враження та емоції від відвідування виставки в монастирському підземеллі гарантовані! І це буде справжня туристична родзинка на цілий сезон – виставка працюватиме до кінця вересня». Читайте також Визначено лауреатів мистецької премії «Київ» (список) Вчора, 18:17

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