В міській раді вручили ключі власникам квартир в новому муніципальному будинку



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За програмою «Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» у другому пусковому комплексі по вул. П. Запорожця,4 квартири придбали 59 вінничан. Сьогодні вони отримали ключі від своїх нових помешкань

Житловий об’єкт на вул. П. Запорожця,4 складається з двох пускових комплексів. Це 10-поверхові цегляні житлові будинки на 183 квартири.

Будівництво об’єкту розпочато в липні 2016 року. Минулого року введено в експлуатацію перший пусковий комплекс, наразі готовий до експлуатації вже другий.

«Я вітаю усіх, хто сьогодні отримав ключі від своїх нових квартир. Від вінницької міської ради додатково ми даруємо кожному учаснику муніципальної програми страховку від СК «Місто», щоб ваші оселі були застраховані від різних несподіванок», – сказав директор департаменту економіки і інвестицій міської ради Віталій Погосян.

Програма «Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» реалізується з 2009 року. Всього за період дії програми введено в експлуатацію 8 житлових будинків: по вул.Келецька,128,а; вул. Смірнова – I пров.Український,23/6; пров. Щорса,18а; група з 3-х житлових будинків на вул.Чехова,9а-в; два будинки на вул. П. Запорожця,4

Поліпшили житлові умови 695 вінницька родина, з яких переважну більшість складає молодь, працівники бюджетної сфери та комунальних підприємств.

Наступним об’єктом Програми, шостим, визначено об’єкт на вулиці Маяковського (район МКЛ №3), який будується у ІІ черги (два житлових будинки загалом на 160 квартир).