У Вінниці тестують проект реконструкції площі Перемоги



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Тестування відбувається за методом тактичного урбанізму (швидких змін), який використовують у різних країнах світу

1 липня цього року за результатами проведення архітектурного конкурсу у місті було представлено ідею створення публічного простору між Будинком офіцерів та будинком побуту «Ювілейний». Пропонувалось, аби ця територія стала єдиним пішохідним простором без проїзду для автомобілів, де мали б бути створені умови для активного і пасивного відпочинку людей різних вікових груп.

«Ідея в тому, щоб центр Замостя отримав свій публічний простір для публічних подій. Як правило, всі активні заходи відбуваються в центрі міста. А Замостя - великий район, і він в праві мати свій центр активностей. Цей захід - спроба проявити площу в інший спосіб, не як місце для паркування десятка авто чи просто транзитного проїзду, а саме для того, щоб тут відбулися заходи. Ми, до речі, досліджували транзит пішоходів цієї площі - це 20-25 тисяч людей на день. Але ми не розуміємо, чи це просто транзит, чи люди згодні зупинитись. Тому сьогодні ми це теж перевіряємо, в тому числі дізнаємось, що людей більше цікавить, які умови ще потрібно створювати. Для того і потрібен тактичний урбанізм, щоб подивитись та дослідити. Це не захід заради заходу. Ми дивимось на зміни в транзиті людей, як змінюється рух транспорту, які питання з'являються у зв'язку з паркуванням, чи у разі екстреної події, як, наприклад, проїзд швидкої допомоги. Тут опитують думки та фіксуються відгуки. Ще кілька тижнів інформація буде оброблятись. Паралельно вивчаються ті зауваження і пропозиції, які з'являються в соцмережах», - розповів головний архітектор КП «Агенція просторового розвитку» Олександр Коротких.

Суть експерименту, який проводиться сьогодні, полягає в тому, щоб на деякий час наповнити площу тими активностями та тимчасовими об’єктами, які пропонуються новим проектом реконструкції. Це дасть змогу вінничанам по-іншому сприйняти це місце в новому форматі, а урбаністи та керівництво міста зможуть зробити висновки та прийняти остаточне рішення, чи реалізовувати проект в межах тих пропозицій, які розробили урбаністи, чи проект потребує змін.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який також спостерігав за тестуванням площі, зазначив, що Вінниця вперше проводить такий захід, і звернув увагу на важливість вивчення думки вінничан перед тим, як реалізовувати проекти, що передбачають суттєві зміни в організації публічного простору.

“Спочатку необхідно вивчити думку людей, і кращі ініціативи й практики опрацювати з точку зору практичності і чіткого розуміння, наскільки вони дійсно будуть інтегровані та відповідатимуть комплексному підходу розвитку територій. Ми не можемо виривати з простору якусь локальну площу, розвивати її і не бути впевненими, що вона позитивно вплине на сусідні території. Просторовий розвиток - це не просто благоустрій території, це комплекс питань, які пов'язані і з доступністю, і з приватним та громадським транспортом, і пішоходами, і навіть з економічною активністю”, - зазначив Сергій Моргунов.

Тестування простору площі Перемоги відбувається на всій території між будинком побуту «Ювілейний» та Будинком офіцерів. Адже тут планується змінити функціональне призначення всього простору та перенаправити транспортні потоки. Деталі проекту тут

На п’ять годин організатори перетворили площу, яка наразі є транзитною та досить малолюдною, на локацію для активностей. На час тестування перекрито автомобільний проїзд, що дає можливість створити єдиний простір площі без наскрізного проїзду.

Щоб активізувати територію в межах тестування та залучити на неї якомога більше людей, для вінничан підготували серію вікторин, екскурсій, цікаві локації, а діти змагаються у велоперегонах та отримують призи. Завдяки цьому організатори хочуть наповнити площу різними активностями та тимчасовими об’єктами, аби вінничани змогли по-іншому подивитися на транзитну площу Вінниці.

Організатором заходу виступила Агенція просторового розвитку в партнерстві з Департаментом маркетингу міста та туризму, Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, ГО «Гармонія», ГО «U7 urban studio», ГогольFEST та адміністрацією Будинку офіцерів.