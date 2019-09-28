5 кілометрів доріг відремонтували біля Гайсина
Гарантійний термін - 5 років
На Вінниччині завершили ремонт дороги на ще одному об’єкті автомобільної дороги М-12. Це ділянка Косанове-Кунка, що біля Гайсина. Протяжність оновленого дорожнього покриття – 5 кілометрів.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.
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Відповідно до проекту на ділянці влаштовано:
- водовідведення
- укріплено узбіччя
- відновлено основу методом регенерації
- влаштовано вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону
- верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону
- встановлено освітлення в районі населеного пункту
- нанесено пластикову розмітку
- встановлено нові дорожні знаки
- нове бар’єрне огородження
- влаштовано тротуари
- встановлено автопавільйон
Гарантійний термін експлуатації дорожнього покриття 5 років.