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    5 кілометрів доріг відремонтували біля Гайсина

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    5 кілометрів доріг відремонтували біля Гайсина

    Гарантійний термін - 5 років

    На Вінниччині завершили ремонт дороги на ще одному об’єкті автомобільної дороги М-12. Це ділянка Косанове-Кунка, що біля Гайсина. Протяжність оновленого дорожнього покриття – 5 кілометрів.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.

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    5 кілометрів доріг відремонтували біля Гайсина
    5 кілометрів доріг відремонтували біля Гайсина
    5 кілометрів доріг відремонтували біля Гайсина

    Відповідно до проекту на ділянці влаштовано:

    • водовідведення
    • укріплено узбіччя
    • відновлено основу методом регенерації
    • влаштовано вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону
    • верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону
    • встановлено освітлення в районі населеного пункту
    • нанесено пластикову розмітку
    • встановлено нові дорожні знаки
    • нове бар’єрне огородження
    • влаштовано тротуари
    • встановлено автопавільйон

    Гарантійний термін експлуатації дорожнього покриття 5 років.

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