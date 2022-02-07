«Ангели пам’яті»: вінничани проведуть акцію вшанування Героїв Небесної Сотні

18-20 лютого в Україні відбулись розстріли мирних протестувальників у центрі європейського міста Києва

Вінничан запрошують долучитися до всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті», яка відбудеться 18 лютого об 11-й годині на площі Героїв Небесної Сотні. Кожен бажаючий може долучитися до ініціативи, виготовити паперового янгола та вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Про це йдеться в анонсі заходу.

«18-20 лютого в Україні відбулись розстріли мирних протестувальників у центрі європейського міста Києва. Ці події перевернули і сколихнули весь цивілізований світ. Результатом стало повалення кривавого політичного режиму та зміна геополітичного руху України від гніту Росії до євроінтеграції. Ціна – життя Героїв Небесної Сотні. У ці дні Україна та світ вшановують подвиг беззбройних борців за свободу України.

Ще в лютому 2014 року митці творчої агенції «Територія А», зокрема, Анжеліка Рудницька та небайдужі громадяни зібралися і вшанували пам’ять Героїв, розвішавши білих паперових ангелів на деревах вулиць де відбувалися розстріли. З того часу Тиха акція «Ангели Пам’яті» є щорічною, всеукраїнською, та всесвітньою», – йдеться у повідомленні.

Вінниччина вже четвертий рік поспіль долучається до акції «Ангели пам’яті».

Нагадаємо, 22 січня у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери, Богдана Калиняка.

Біля пам'ятного знака Сергієві Нігояну відбулося богослужіння за першими полеглими Героями Небесної Сотні.

Акцію у 2015 році започаткувала «Третя сотня Самооборони Майдану», до якої належав Сергій Нігоян – перша жертва Революції Гідності. Блокпост 3-ої барикади, на якому чергував Нігоян, було розміщено біля Лядських воріт, які тепер є місцем початку акції.

Організаторами ходи стали ГО «3 Сотня Самооборони Майдану», ГО «Родини «Небесної Сотні»», Національний музей Революції Гідності.

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