Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото)

Поліція працює на місці смертельного ДТП у Вінницькій області. Аварія сталася близько 19:13 на автодорозі М-30 поблизу села Кудлаї, Немирівської міської громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінниччини.

фото: Поліція Вінницької області

За попередніми даними слідства, сталася аварія за участю мікроавтобуса та вантажівки. На місці події працюють правоохоронці та медики. Відомо, що внаслідок зіткнення загинула жінка, а пʼять осіб отримали травми.

фото: Поліція Вінницької області

Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії.

фото: Поліція Вінницької області

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми.