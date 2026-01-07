Головна Вінниця Новини
Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото)
Масштабна ДТП на Вінниччині
фото: Поліція Вінницької області

Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії

Поліція працює на місці смертельного ДТП у Вінницькій області. Аварія сталася близько 19:13 на автодорозі М-30 поблизу села Кудлаї, Немирівської міської громади. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на поліцію Вінниччини.

Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото) фото 1
фото: Поліція Вінницької області

За попередніми даними слідства, сталася аварія за участю мікроавтобуса та вантажівки. На місці події працюють правоохоронці та медики. Відомо, що внаслідок зіткнення загинула жінка, а пʼять осіб отримали травми.

Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото) фото 2
фото: Поліція Вінницької області

Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії.

Моторошна аварія на Вінниччині забрала життя однієї людини (фото) фото 3
фото: Поліція Вінницької області

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми. 

Теги: аварія поліція Вінниччина ДТП смерть

