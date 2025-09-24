У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
Дитину госпіталізували до медичного закладу
У середу, 24 вересня, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання.
За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.
Дитину госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Правоохоронці проводять розслідування обставин аварії.
Згодом поліція Вінницької області повідомила, що встановлює обставини ДТП у Вінниці, в якій травмовано дитину. «За попередньою інформацією слідства, 29-річний водій автомобіля Jaguar, житель обласного центру, здійснив наїзд на дівчинку 10 років, яка вибігла на пішохідний перехід на забороняючий сигнал світлофора. Дитину госпіталізували», – йдеться у повідомленні.
До слова, 19 вересня сталася ДТП на автодорозі Серпневе-Арциз-Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади на Одещині. У аварії травмувались четверо осіб. За попередніми даними слідства, 34-річна одеситка, керуючи автомобілем Hyundai, на заокругленій ділянці дороги не врахувала швидкість, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Там вона зіткнулася з вантажівкою Volkswagen під керуванням 53-річного жителя Київської області.
Також 19 вересня у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota.
