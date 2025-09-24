Головна Вінниця Фото
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП
фото: типова Вінниця/Telegram

Дитину госпіталізували до медичного закладу

У середу, 24 вересня, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання.

За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.

У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено) фото 1
фото: типова Вінниця/Telegram

Дитину госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Правоохоронці проводять розслідування обставин аварії.

Згодом поліція Вінницької області повідомила, що встановлює обставини ДТП у Вінниці, в якій травмовано дитину. «За попередньою інформацією слідства, 29-річний водій автомобіля Jaguar, житель обласного центру, здійснив наїзд на дівчинку 10 років, яка вибігла на пішохідний перехід на забороняючий сигнал світлофора. Дитину госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

До слова, 19 вересня сталася ДТП на автодорозі Серпневе-Арциз-Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади на Одещині. У аварії травмувались четверо осіб. За попередніми даними слідства, 34-річна одеситка, керуючи автомобілем Hyundai, на заокругленій ділянці дороги не врахувала швидкість, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Там вона зіткнулася з вантажівкою Volkswagen під керуванням 53-річного жителя Київської області.

Також 19 вересня у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota.

ДТП Вінниця дитина

