У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)

У середу, 24 вересня, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання.

За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.

фото: типова Вінниця/Telegram

Дитину госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Правоохоронці проводять розслідування обставин аварії.

Згодом поліція Вінницької області повідомила, що встановлює обставини ДТП у Вінниці, в якій травмовано дитину. «За попередньою інформацією слідства, 29-річний водій автомобіля Jaguar, житель обласного центру, здійснив наїзд на дівчинку 10 років, яка вибігла на пішохідний перехід на забороняючий сигнал світлофора. Дитину госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

