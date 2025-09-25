Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти енергетики

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти енергетики
Повітряні Сили ЗСУ писали, що на Вінниччину летить група БпЛА
Внаслідок атаки постраждалих немає

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінниччину. Про це повідомляє перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна, пише «Главком».

За інформацією Заболотної, цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Відомо, що всі відповідні служби працюють на місці події. Попередньо, внаслідок російської атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Також у ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало більше десяти вибухів.

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. 

