Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду

У результаті ДТП дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була госпіталізована

Слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції завершили досудове розслідування за фактом ДТП, унаслідок якої тяжко травмувався малолітній хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Нагадаємо, аварія сталася 11 квітня 2025 року в місті Могилів-Подільському. Водій автомобіля Renault, виїжджаючи заднім ходом зі стоянки на вулиці Сагайдачного, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з електросамокатом, яким керував 10-річний місцевий житель.

У результаті ДТП дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була госпіталізована. За результатами проведених експертиз 64-річному водієві повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше у Вінниці на вулиці Маріупольській сталася ДТП. 72-річний водій збив дитину.

Також у середу, 24 вересня 2025 року, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.