Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду
ДТП сталася у квітні цьогоріч
фото: vin.gp.gov.ua

У результаті ДТП дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була госпіталізована

Слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції завершили досудове розслідування за фактом ДТП, унаслідок якої тяжко травмувався малолітній хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Нагадаємо, аварія сталася 11 квітня 2025 року в місті Могилів-Подільському. Водій автомобіля Renault, виїжджаючи заднім ходом зі стоянки на вулиці Сагайдачного, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з електросамокатом, яким керував 10-річний місцевий житель.

Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду фото 1

У результаті ДТП дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була госпіталізована. За результатами проведених експертиз 64-річному водієві повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше у Вінниці на вулиці Маріупольській сталася ДТП. 72-річний водій збив дитину.

Також у середу, 24 вересня 2025 року, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.

Теги: ДТП суд Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та лобово зіткнувся з автобусом
Польща: автобус з українцями потрапив в аварію
6 грудня, 2025, 23:50
Патрульному за хабарництво присудили 2 роки ув’язнення
На Прикарпатті засуджено патрульного за хабарництво у справі про ДТП – деталі справи
17 грудня, 2025, 16:54
Унаслідок ДТП на столичному Броварському проспекті постраждало п’ятеро осіб
Серйозна ДТП у Києві: рух в обох напрямках від мосту Метро повністю перекрито
9 грудня, 2025, 08:54
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
12 грудня, 2025, 17:34
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
19 грудня, 2025, 01:27
На Криворіжжі чоловік поцупив алюмінієву каструлю та десять оброблених качиних тушок
На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі
24 грудня, 2025, 20:49
На Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди
Масштабна аварія на Київщині: водія автобуса затримано, кількість постраждалих зросла до 16
30 грудня, 2025, 05:29
Суд виніс вирок киянину за незаконний обіг психотропних речовин
Киянин отримав 9,5 років за збут психотропів
31 грудня, 2025, 17:11
Ользі Савченко обирають запобіжний захід
ВАКС обирає запобіжний захід депутатці Савченко у справі про торгівлю голосами
1 сiчня, 14:21

Новини

Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду
Справу адвоката, який збив 10-річну дитину на Вінниччині, скеровано до суду
На Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК
На Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК
У Вінниці чиновник, який за кермом службового авто врізався у газову колонку, втратив посаду
У Вінниці чиновник, який за кермом службового авто врізався у газову колонку, втратив посаду
Чиновник Вінницької ОДА в'їхав службовим авто в газову колонку – ЗМІ
Чиновник Вінницької ОДА в'їхав службовим авто в газову колонку – ЗМІ
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів
Ґвалтував шестирічну онуку та її подругу. До суду скеровано справу 57-річного чоловіка
Ґвалтував шестирічну онуку та її подругу. До суду скеровано справу 57-річного чоловіка

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua