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    Душогуба, що вбив у Вінниці чоловіка заради грошей, засудили до довічного ув’язнення

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    Душогуба, що вбив у Вінниці чоловіка заради грошей, засудили до довічного ув’язнення

    Двом його подільникам дісталось по 12 років позбавлення волі

    Троє душогубів, які у Вінниці забили до смерті ні в чому не повинного чоловіка, отримали справедливий вирок. Досудове розслідування справи тривало майже два роки, і нарешті суд присяжних оголосив вироки трьом злочинцям, які позбавили чоловіка життя заради грошей.

    Історія ця сталась у Вінниці ще в травні 2017 року. Саме тоді в районі міського Центрального року хтось позбавив життя вінничанина, завдавши йому множинні колото-різані рани. Розслідуючи цей злочин, оперативники вийшли на слід трьох чоловіків, кожен з яких уже мав не одну судимість.

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    Слідство змогло відтворити картину того дня, що став фатальним для чоловіка, який повертався ввечері додому із заробленими грошима. Трійця рецидивістів розважалась азартними іграми у приміщенні «Лото маркету», розташованому неподалік від ринку. Вони програли всі гроші, що мали, однак азарт не відпускав. І бандити пішли шукати собі жертву, щоб роздобути гроші на продовження гри.

    Як на біду, їм зустрівся саме той чоловік, що йшов додому. Троє хижаків накинулись на беззахисного містянина і позбавили його життя. Потім, уже неживого, обібрали та пішли продовжувати гру.

    Враховуючи тяжкість скоєного суд присяжних присудив двом із них по 12 літ ув’язнення, а той, на якому найбільше крові, спокутуватиме свій гріх довічно.

    Джерело: vn.oblast.online

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