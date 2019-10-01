Головний патрульний області звітуватиме на сесії міськради



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4 жовтня 2019 року о 10.00. годині у Вінниці планується сесія Вінницької міської ради 7 скликання

На розгляд депутатів виносять 51 питання. Зокрема, планують затвердити Концепцію розвитку інноваційно-технологічного парку «Кристал», затвердити в новій редакції Статути дитячо-юнацьких спортивних шкіл, внести зміни до ряд рішень міської ради та почути звіти головного патрульного області та керівника ДФС міста …



Ось найцікавіші питання порядку денного:



1. Про Звіт начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції про стан дотримання адміністративного законодавства у сферах ПДР та публічної безпеки, розкриття злочинів працівниками та результати діяльності управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції за 9 місяців 2019 року.

5. Про затвердження Концепції розвитку інноваційно-технологічного парку «Кристал». 9. Про передачу у 2020 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади бюджету Стрижавської селищної ради, бюджетам Агрономічної, Бохоницької, Вінницько-Хутірської, Стадницької сільських рад та бюджетам Лука-Мелешківської і Якушинецької сільських об’єднаних територіальних громад Вінницького району субвенцій на виконання програм в рамках виконання власних повноважень.

17.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансується з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 30.03.2018 року № 1122.

24.Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на реконструкцію інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів).

44.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.



Джерело: 33kanal.com