Експрезиденту США Картеру зробили операцію на мозку



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Джиммі Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів

Хірургічна операція пройшла без ускладнень

Колишній президент США 95-річний Джиммі Картер успішно переніс операцію зі зниження внутрішньочерепного тиску.

Про це повідомляє президентський Центр Картера.

Відзначається, що хірургічна операція пройшла без ускладнень. Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів на час, що рекомендують фахівці.

Експрезидент був госпіталізований у штаті Джорджія.

Нагадаємо, напередодні колишній президент США Джиммі Картер був госпіталізований в Атланті для проведення процедур по зниженню внутрішньочерепного тиску, викликаного недавнім падінням.

Нагадаємо, у жовтні 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.

24 жовтня колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.