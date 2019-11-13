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    У світі

    Експрезиденту США Картеру зробили операцію на мозку

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    <p>Джиммі Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів</p> - Експрезиденту США Картеру зробили операцію на мозку

    Джиммі Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів

    Хірургічна операція пройшла без ускладнень

    Колишній президент США 95-річний Джиммі Картер успішно переніс операцію зі зниження внутрішньочерепного тиску.

    Про це повідомляє президентський Центр Картера.

    Відзначається, що хірургічна операція пройшла без ускладнень. Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів на час, що рекомендують фахівці.

    Експрезидент був госпіталізований у штаті Джорджія.

    Нагадаємо, напередодні колишній президент США Джиммі Картер був госпіталізований в Атланті для проведення процедур по зниженню внутрішньочерепного тиску, викликаного недавнім падінням.

    Нагадаємо, у жовтні 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.

    24 жовтня колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

    Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

    здоров'я США лікарня президент
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