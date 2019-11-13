Експрезиденту США Картеру зробили операцію на мозку
Джиммі Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів
Хірургічна операція пройшла без ускладнень
Колишній президент США 95-річний Джиммі Картер успішно переніс операцію зі зниження внутрішньочерепного тиску.
Про це повідомляє президентський Центр Картера.
Відзначається, що хірургічна операція пройшла без ускладнень. Картер продовжить залишатися в лікарні під наглядом лікарів на час, що рекомендують фахівці.
Експрезидент був госпіталізований у штаті Джорджія.
Нагадаємо, напередодні колишній президент США Джиммі Картер був госпіталізований в Атланті для проведення процедур по зниженню внутрішньочерепного тиску, викликаного недавнім падінням.
Нагадаємо, у жовтні 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.
24 жовтня колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.
Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.