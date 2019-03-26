Гусака з Київського мосту забрали на реставрацію. Скульптуру намагалися відламати



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У мерії хочуть встановити більше камер відеоспостереження

У м.Вінниці з Київського мосту забрали на реставрацію фігурку гусака. До вимушеного заходу скульптори вдалися після пошкодження її вандалами.

За словами автора міської прикраси, скульптора Володимира Овраха, гусаку відламали лапу та зігнули фігуру так, що вона заважала людям проходити тротуаром. Спіймати вандалів не вдалося, бо на цій ділянці немає камер відеонагляду.

У Муніципальній поліції Вінниці повідомили, що в мерії вирішено встановити на Київському мості додаткові камери відеоспостереження.

А гусак повернеться до свого птахосімейства наступного тижня.

Джерело: i-vin.info