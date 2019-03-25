У Вінниці Mercedes ледь не зніс тютюновий кіоск на тротуарі



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На щастя обійшлося без жертв

Періодично вінницькі водії, які не вміють стримувати своє бажання пригальмувати, потрапляють у дивні ситуації. В ніч на 24 березня на тротуар по вулиці Чорновола – минаючи перешкоди у вигляді зелених насаджень – вилетів водій Mercedes.

Як зазначає у Facebook радник Вінницького міського голови Віктор Перлов, сезон нічних гонок не закінчується. Іномарка пролетіла тротуар біля тролейбусної зупинки і «зупинилася» в кіоску «Преса».

«Лише у березні маємо резонансне ДТП на Келецькій та збитий "льотчиком" стовп у Пирогово», - нагадав він...

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що з'явилися нові подробиці жахливої ДТП на Дорогожичах.

Джерело: naparise.com