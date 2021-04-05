Карантин на Вінниччині: У Ладижині посилюють обмеження

Влада вводить заборону на роботу ринків, проведення спортивних та масових заходів, роботу закладів харчування

У Вінницькій області з 3 квітня заборонили масові заходи, відвідування театрів, кінотеатрів та закладів освіти, крім дитсадків

У Вінницькій області на території міста Ладижин 5 квітня запроваджують посилені карантинні обмеження. Про це повідомляє Вінниця.info. Вводять заборону на роботу ринків, проведення спортивних та масових заходів, роботу закладів харчування та здійснення регулярних та не регулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах Відповідне рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Період дії карантину на території України продовжений до 30 квітня 2021року. Перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, самовільно залишити місця самоізоляції, обсервації заборонено.

Від завтра у Ладижині забороняють:

роботу ринків усіх форм власності на території Ладижинської міської ради до 10 квітня;

проведення спортивних секцій, масово-культурних заходів на період карантину до 30 квітня;

роботу закладів харчування (ресторани, бари, кафе, нічні клуби, тощо) окрім навинос та доставку;

здійснення регулярних та не регулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах до 20 березня;

Учні з 1-11 класу закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти переведені на дистанційне навчання до 16 квітня.

Нагадаємо, у Вінницькій області 3 квітня посилили карантин – заборонили масові заходи, відвідування театрів, кінотеатрів та закладів освіти, крім дитсадків.

Тим часом, у Львові влада заговорила про закриття сполучення з містом через зростання зараження коронавірусом.

На Вінниччині на території міста Ладижин 5 квітня запроваджують посилені карантинні обмеження. Про це повідомляє Вінниця.info. Вводять заборону на роботу ринків, проведення спортивних та масових заходів, роботу закладів харчування та здійснення регулярних та не регулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах Відповідне рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Період дії карантину на території України продовжений до 30 квітня 2021року. Перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, самовільно залишити місця самоізоляції, обсервації заборонено.

Від завтра у Ладижині забороняють:

роботу ринків усіх форм власності на території Ладижинської міської ради до 10 квітня;

проведення спортивних секцій, масово-культурних заходів на період карантину до 30 квітня;

роботу закладів харчування (ресторани, бари, кафе, нічні клуби, тощо) окрім навинос та доставку;

здійснення регулярних та не регулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах до 20 березня;

Учні з 1-11 класу закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти переведені на дистанційне навчання до 16 квітня.

Нагадаємо, у Вінницькій області 3 квітня посилили карантин – заборонили масові заходи, відвідування театрів, кінотеатрів та закладів освіти, крім дитсадків.

Тим часом, у Львові влада заговорила про закриття сполучення з містом через зростання зараження коронавірусом.