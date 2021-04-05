Вінницький міськвиконком пропонує нагородити орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня інфекціоністку Ларису Мороз

Під її керівництвом був розроблений перший в Україні протокол лікування хворих на коронавірус

Вінницький міськвиконком звернувся до ОДА із клопотанням щодо представлення головної інфекціоністки області Лариси Мороз до нагородження орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на рішення виконкому.

Лариса Мороз – доктор медичних наук, професор, радник міського голови з питань охорони здоров’я. Відзначити лікарку державною нагородою пропонується «за вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, сумлінну і наполегливу працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію».

Вінницькі інфекціоністи під керівництвом Лариси Мороз у березні минулого року розробили перший в Україні протокол лікування хворих з коронавірусною інфекцією.

«Я особисто часто стикаюся з тривалим «хвостом» температури у дітей, причому досить високої. Значно рідше, але теж трапляються болі у м’язах та суглобах – проте таке трапляється значно рідше, ніж у дорослих», – наголосив інфекціоніст.