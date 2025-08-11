Головна Вінниця Новини
Клієнт влаштував різанину в салоні краси на Вінниччині через стрижку

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
У салоні на Вінниччині чоловік влаштував дебош
фото: Нацполіція у Вінницькій області

Чоловік дістав ножа та завдав кілька ударів, коли йому відмовили в обслуговуванні

Клієнт салону краси на Вінниччині влаштував скандал та накинувся на адміністраторку через те, що йому відмовились зробити стрижку за 50 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Вінницькій області.

Чоловік влаштував дебош у салоні 9 серпня. Це сталося у місті Тульчин. Під час сварки з адміністраторкою 50-річний підозрюваний дістав розкладний ніж та завдав 33-річному чоловіку, який вступився за жінку, удару. Потерпілий отримав різану рану передпліччя. Йому після надання медичної допомоги призначено амбулаторне лікування.  

Клієнт влаштував різанину в салоні краси на Вінниччині через стрижку фото 1
фото: Нацполіція Вінніцькій області

«Поліцейські, які прибули на місце, затримали правопорушника. За процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення», – розповіли у поліції.

Уточнюється, що зараз зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронні органи вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Клієнт влаштував різанину в салоні краси на Вінниччині через стрижку фото 2
фото: Нацполіція Вінніцькій області

Нагадаємо, у березні на Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку». Йому стало зле після випивки. Коли фельдшерка вирішила госпіталізувати пацієнта, той почав її штовхати та вдарив водія.  Зловмисникові загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Того ж місяця біля в’їзду на територію Сабарівського цвинтаря хулігани вчинили бійку та штовханину, завдавши побоїв охоронцеві. Не зважаючи на встановлений графік роботи, група людей намагалися потрапити на територію.

Також у березні група підлітків напала на хлопця та била його ногами, поки той лежав на землі у центрі Вінниці. Сутичка відбулась між неповнолітніми через особисті непорозуміння.  

