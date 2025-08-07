У Черкасах чоловік зі зброєю захопив McDonald's і влаштував стрілянину

Поліція просить не наближатися до місця інциденту

У Черкасах сталася стріляли у закладі харчування. Персонал та відвідувачів евакуювали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкащини.

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

«Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом», – наголосили поліцейські.

Місцеві видання зауважують, що сталося це у McDonald's.

До слова, 5 серпня, працівники сектору реагування патрульної поліції на околиці Ізмаїла зупинили водія мопеда для перевірки документів. Але 45-річний чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік правоохоронців.

Також столичні поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на Троєщині та поранив місцевого мешканця.