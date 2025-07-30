На Вінниччині злочинець, який вбив подружжя пенсіонерів, застрелився перед поліцією

Під час перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство

Зловмисник сам зателефонував у поліцію та повідомив, що перебуває одному з населених пунктів Хмільницького району

Чоловік, який перебував у розшуку за підозрою у подвійному вбивстві на Черкащині, застрелився під час перемовин з поліцією на Вінниччині. Разом зі спільником вони вдерлися до оселі пенсіонерів, яких замучили до смерті заради грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Вранці 30 липня зловмисник сам зателефонував на 102 та повідомив, що перебуває одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області й очікує екіпаж поліції. Він додав, що має при собі гранати та автоматичну зброю.

«У ході складної поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство», – кажуть поліцейські

Заступник начальника Нацполіції України Андрій Нєбитов опублікував фото 63-річного підозрюваного, що застрелився. Його спільника затримали раніше.

В Кіровоградській області працівники агрофірми виявили серед кукурудзяного поля тіло жінки зі слідами насильницької смерті та мотузкою на шиї. Поліції, що прибула на місце, вони розповіли, що бачили білий автомобіль, який рухався полем.

Над розкриттям злочину працював весь особовий склад Головного управління Національної поліції та Національної гвардії України Кіровоградської області. Поліцейські встановили, що 60-річний вінничанин та 63-річний мешканець Вінницької області, раніше судимі за тяжкі злочини, вирішили скоїти розбійний напад. Вони приїхали на Кіровоградщину та в масках увірвалися до будинку мешканців одного із сіл Смілянського району – 65-річного чоловіка та його 67-річної дружини. Спочатку вони побили чоловіка, а потім і жінку. Через побої подружжя розповіло, де вони зберігають гроші та золоті вироби.

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Поліцейські провели складну операцію із залученням спецпідрозділу КОРД фото: поліція Вінницької області

У одного з нападників спала маска та відкрилося обличчя. Чоловіка залишили помирати вдома, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле. Дорогою її били та душили. Вона померла від травм голови та удушення, тіло злочинці викинули у поле.

Невдовзі затримали 60-річного жителя Вінниці, який був за кермом. Раніше він вже відбував покарання за подібний злочин. Він зізнався у вчиненому, проте заявив, що у смерті пенсіонерів винний його спільник. Зловмиснику загрожує до 15 років або довічно.

Нагадаємо, на Сумщині затримали киянина, підозрюваного у жорстокому вбивстві неповнолітньої.

До слова, у Чернівцях на вулиці Головній було знайдено 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, підліток намагався покінчив життя самогубством, вистріливши з пістолета в голову.