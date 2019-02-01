Конкурсна комісія обласної ради визначила чотирьох керівників комунальних установ та підприємств



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Остаточні результати будуть розглянуті на пленарному засіданні сесії обласної ради

1 лютого під керівництвом голови обласної Ради Анатолія Олійника відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад керівників закладів соціального захисту населення, галузі освіти та фізичної культури й спорту – об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області.

Про це інформує прес-служба Вінницької обласної ради, повідомляє «Главком».

До конкурсної комісії входять голови постійних комісій обласної Ради, представники галузевих профспілок, голова Громадської ради при голові обласної Ради Наталія Морозова, а також представники трудових колективів за згодою.

«За період проведення відбору на заміщення вакантних посад керівників вже маємо призначеного 31 керівника, зокрема, 11 – в галузі ЖКГ, 10 – в галузі охорони здоров’я, по 3 – у соціальній сфері і у галузі фізичної культури та спорту, по 2 – у сфері освіти в розділі «інші підприємства та установи», – зазначив голова обласної Ради Анатолій Олійник. – А ще з низкою керівників, переважно в галузі охорони здоров’я, було переукладено контракти за пропозиціями департаментів облдержадміністрації та постійних комісій обласної Ради».

Сьогодні на засіданні члени конкурсної комісії розглянули кандидатури на заміщення посад:

директора комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» – Галини Дудник;

директора Вінницького обласного навчально-курсового комбінату аграрної освіти – Івана Іванця;

директора комунального закладу «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» – Віталія Козаченка;

директора комунального закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» – Володимира Александренка.

Першим етапом конкурсу була презентація учасниками власного бачення розвитку закладів, на посади яких вони претендують. Члени комісії мали змогу почути кожного з кандидатів та поставити додаткові запитання. На другому етапі конкурсанти проходили письмове тестування. Згодом комісія вислухала представників трудових колективів.

За результатами проведеного голосування члени комісії назвали переможців конкурсу та рекомендували їхні кандидатури на розгляд сесії обласної Ради. На посаді керівника комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» комісією на безстроковий термін обрано Галину Дудник, на 6 років директором Вінницького обласного навчально-курсового комбінату аграрної освіти визначено Івана Іванця, також на шестирічний термін обрано Віталія Козаченка на посаду директора комунального закладу «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» та керівником комунального закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» затверджено безстроково Володимира Александренка.

Члени конкурсної комісії привітали всіх претендентів. Остаточні результати конкурсу на заміщення вакантних посад керівників будуть розглянуті на пленарному засіданні сесії обласної Ради.

