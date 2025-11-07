«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру

За вчинене підозрюваним загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі

Депутат однієї з міських рад Вінниччини отримав підозру. Він разом зі спільницею розробили схему, яка б дозволила йому уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Наприкінці 2024 року посадовець дізнався про двох сестер, одна з яких 18-річна дівчина з інвалідністю ІІ групи, і через хворобу не усвідомлює значення своїх дій. Скориставшись їхнім скрутним матеріальним становищем, чоловік запропонував старшій сестрі «викупити» молодшу сестру за 3 тис. грн в місяць. Жінка погодилася і частину отриманих коштів згодом витратила на погашення кредитів», – йдеться у повідомленні.

Після реєстрації шлюбу чоловік використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу для оформлення відстрочки від мобілізації. 6 листопада 2025 року депутата та його спільницю затримали.

Наразі потерпіла 18-річна дівчина перебуває у безпеці. За вчинене підозрюваним загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який одружився із жінкою з ІІ групою інвалідності, щоб уникнути мобілізації. Як ідеться у вироку Чечелівського районного суду міста Дніпра, чоловік уклав фіктивний шлюб 26 листопада 2024 року. А вже за місяць оформив відстрочку.