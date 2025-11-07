Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
6 листопада 2025 року депутата та його спільницю затримали
фото: Офіс генпрокурора

За вчинене підозрюваним загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі

Депутат однієї з міських рад Вінниччини отримав підозру. Він разом зі спільницею розробили схему, яка б дозволила йому уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Наприкінці 2024 року посадовець дізнався про двох сестер, одна з яких 18-річна дівчина з інвалідністю ІІ групи, і через хворобу не усвідомлює значення своїх дій. Скориставшись їхнім скрутним матеріальним становищем, чоловік запропонував старшій сестрі «викупити» молодшу сестру за 3 тис. грн в місяць. Жінка погодилася і частину отриманих коштів згодом витратила на погашення кредитів», – йдеться у повідомленні.

Після реєстрації шлюбу чоловік використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу для оформлення відстрочки від мобілізації. 6 листопада 2025 року депутата та його спільницю затримали. 

Наразі потерпіла 18-річна дівчина перебуває у безпеці. За вчинене підозрюваним загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який одружився із жінкою з ІІ групою інвалідності, щоб уникнути мобілізації. Як ідеться у вироку Чечелівського районного суду міста Дніпра, чоловік уклав фіктивний шлюб 26 листопада 2024 року. А вже за місяць оформив відстрочку.

Теги: ухилянти Вінниччина Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАБУ заявило, що працівника Офісу генпрокурора викрито на хабарі $3,5 млн
НАБУ заявило, що працівника Офісу генпрокурора викрито на хабарі $3,5 млн
9 жовтня, 10:45
Покровський очолює Синодальний відділ РПЦ із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
20 жовтня, 11:27
Учасники злочинної організації налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему «закладок»
Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків
11 жовтня, 14:42
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні
Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу
21 жовтня, 15:58
Після отримання висновків експертів і зібрання доказів у жовтні цього року медсестрі повідомлено про підозру та обрано їй запобіжний захід
У Рівному медсестра отримала підозру через смерть немовляти
22 жовтня, 15:16
Щоб захиститися від бореліозу, фахівці рекомендують уникати високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту
На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися
22 жовтня, 21:24
Суд повторно обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Митрополит Московської церкви Арсеній отримав нову підозру
4 листопада, 10:32
Наразі відбувається гасіння пожеж
Вінниччина: внаслідок атаки постраждали люди, серед них – дитина
30 жовтня, 10:06
Президент Росії Володимир Путін і мер Москви Сергій Собянін
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
Сьогодні, 14:16

Новини

«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
На Вінниччині працівник СТО викрав нове авто і розтрощив його в ДТП
На Вінниччині працівник СТО викрав нове авто і розтрощив його в ДТП
У Вінниці суд покарав таксиста за згвалтування двох дітей
У Вінниці суд покарав таксиста за згвалтування двох дітей
Рятувальники на Вінниччині деблокували 16-річного водія, який врізався у дерево
Рятувальники на Вінниччині деблокували 16-річного водія, який врізався у дерево
38 будинків зазнали руйнувань після обстрілу Ладижина
38 будинків зазнали руйнувань після обстрілу Ладижина
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua