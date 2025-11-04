Головна Країна Кримінал
Митрополит Московської церкви Арсеній отримав нову підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суд повторно обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Настоятель Святогірської лаври підозрюється у виправдовуванні та запереченні російської агресії

Настоятелю Святогірської лаври митрополиту Арсенію повідомлено про нову підозру за злочини проти миру. Його знову арештовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідством встановлено, що у травні–червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів поширював наративи російської пропаганди, зокрема – звинувачував ЗСУ у загибелі священнослужителів та знищенні храмів, заперечуючи агресію РФ.

Митрополиту Арсенію повідомлено про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ, а також глорифікації її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Суд повторно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у справі священнослужителя триває судовий розгляд за поширення даних про розташування підрозділів Сил оборони України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Раніше суд взяв його під варту, а апеляційний суд визначив можливість внесення застави у сумі 1,5 млн грн, яку він сплатив.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

Теги: Офіс Генерального прокурора Московська церква в Україні

