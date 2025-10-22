У Рівному медсестра отримала підозру через смерть немовляти

Після отримання висновків експертів і зібрання доказів у жовтні цього року медсестрі повідомлено про підозру та обрано їй запобіжний захід

Унаслідок того, що підозрювана не проконтролювала її температуру, немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла

У Рівному медичній сестрі повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідством установлено, що у грудні 2022 року в одній із дитячих лікарень Рівненщини проводили операцію двомісячній дівчинці. Під час хірургічного втручання медична сестра принесла до операційної необліковану та не передбачену протоколом електричну грілку.

Унаслідок того, що підозрювана не проконтролювала її температуру, немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень дівчинка померла.

Упродовж розслідування, яке тривало з грудня 2022 по жовтень 2025 року, проведено десятки слідчих і процесуальних дій. Зокрема, клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги, судово-медичні та інші необхідні експертизи.

Після отримання висновків експертів і зібрання доказів у жовтні цього року медсестрі повідомлено про підозру та обрано їй запобіжний захід.

Раніше жителька Рівного знайшла біля смітників тіло немовляти. Правоохоронці вже розшукали жінку, яка народила дівчинку. Відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).