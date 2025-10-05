Чоловік одружився із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації: як його покарали

Чоловік був знайомий із жінкою, знав про її стан, та одружився, щоб не йти до війська

На суді чоловік провину визнав

У Дніпрі до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який одружився із жінкою з ІІ групою інвалідності, щоб уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Чечелівського районного суду міста Дніпра, чоловік уклав фіктивний шлюб 26 листопада 2024 року. А вже за місяць оформив відстрочку.

Чоловік провину визнав. Він пояснив, що був знайомий з жінкою, знав про її стан, та одружився, щоб не йти до війська. Стосунків між ними не було.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі. Але цей вирок суд замінив на два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами оцінив темпи мобілізації в Україні. За його словами, вони залишаються стабільними та не відрізняються від показників останніх пів року.



Крім того, у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.