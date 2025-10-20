Головна Країна Кримінал
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Покровський очолює Синодальний відділ РПЦ із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ
фото з відкритих джерел

Митрополит був залучений до процесу підпорядкуванню українських єпархій Москві

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру громадянину Росії – митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний очолює Синодальний відділ Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ. Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією.

«Встановлено, що Покровський діяв у змові з главою Російської православної церкви та іншими представниками РПЦ, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про «єдність з Росією» та виправдовуючи окупацію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію РФ проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу РПЦ під назвою «Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года».

У липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському пропагандистському агентству «РИА Новости», у якому повторював кремлівські наративи про «справедливу війну» та «героїчних визволителів». Ці висловлювання поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди.

«За даними слідства, своїми діями підозрюваний допомагав ворогу підривати суверенітет України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію під прикриттям релігійної діяльності. Цей випадок демонструє: виправдання війни не має нічого спільного з вірою, а слово, сказане від імені церкви, може стати зброєю в руках агресора», – кажуть правоохоронці.

До слова, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Теги: Офіс Генерального прокурора РПЦ



