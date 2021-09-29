Викрадення онколога заради викупу: чоловік та жінка отримали тюремні строки

Зловмисники проведуть за ґратами 7 і 9 років

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції щодо двох обвинувачених у викраденні людини з метою отримання викупу. Їм призначено покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі. Про це інформують на сайті Офісу генпрокурора України.

Прокурори у суді довели, що восени 2017 року чоловік та жінка, діючи за попередньою змовою, викрали з власного подвір’я лікарку-онколога та надалі утримували її в орендованому гаражі, вимагаючи у родичів $200 тис. викупу за її звільнення. Також вони викрали автомобіль та особисті речі потерпілої.

Вирок Святошинського районного суду міста Києва, яким їх визнано винними у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, крадіжці, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом, підтвердили.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які займалися виготовленням і збутом психотропних та наркотичних речовин на території Києва.

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