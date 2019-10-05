Муніципальна картка вінничанина: коли запустять та де придбати?



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У Вінниці продовжуються роботи з введення в місті системи безготівкової оплати за проїзд

Дата повноцінного запуску та можливість отримати муніципальну карту вінничанина дещо змістились від попередньо запланованих. Орієнтовно систему введуть в експлуатацію до кінця жовтня. Працювати вона буде спочатку в трамваях. Також з 2 жовтня почалась видача пільгових карток.

Попередньо повноцінний запуск системи електронної оплати проїзду в громадському транспорті Вінниці планувався з початку жовтня. Однак, через тестування та деякі технічні проблеми систему впроваджуватимуть поступово. Орієнтовно це відбудеться після 20 жовтня.

Фахівець зв’язків із громадськістю комунального підприємства «Вінницякартсервіс» Вероніка Савчук розповіла редакції сайту Vinbazar.com, що повноцінний запуск системи на всіх одиницях громадського транспорту Вінниці планується до кінця року.

Зовнішній вигляд Муніципальних карток вінничанина

За словами гендиректора Вінницької транспортної компанії Михайла Луценка, наразі система тестується в 70 трамвайних вагонах. Починається перевірка роботи в тролейбусах. 17-20 жовтня планується обговорення роботи електронної системи між представниками "Вінницякартсервіс" та Вінницькою транспортною компанією. Після цього мають оголосити точну дату впровадження.

«Ми хочемо відпрацювати всі проблемні питання, щоб система працювала максимально ефективно. Основними проблемами на даний час є те, що не скрізь проходить валідація, або вона не фіксується. В тролейбусах проблеми пов’язані із заземленням. Систему запустять спочатку на трамваях, тому що в них є пряме заземлення. За цей час відпрацюємо проблемні питання в тролейбусах», - зазначив Михайло Луценко.

З 2 жовтня почали видавати пільгові муніципальні картки, які оформляли в березні. Раніше цю процедуру анонсували на вересень, але перенесли на жовтень.

«Затримка вийшла через велику кількість бажаючих. Наразі це 70 тисяч анкет. Зараз вже розіслали СМС людям для отримання пільгових карток. Всього ми тримали дві партії, таким чином в наявності 3000 карток», - розповіла Вероніка Савчук.

З серпня триває прийом заявок на отримання загальних, студентських та учнівських муніципальних карт.

«Зараз починаємо розподіл неперсоніфікованих карток на точки продажу. В першу чергу це пункти реалізації проїзних документів, які розповсюджує Вінницька транспортна компанія. Найближчим часом там можна буде придбати ці картки», - зазначила Вероніка Савчук.

У «Вінницякартсервіс» зазначають, що при реєстрації на сайті для отримання неперсоніфікованої картки можуть виникати проблеми з браузером Google Chrome. В такому разі потрібно спробувати оформити заявку через інший переглядач.

Після погодження заявки, отримати картку можна за адресою вулиця Соборна, 36. Для цього потрібно мати з собою банківську карту з достатньою кількістю коштів для оплати. У відділі підтримки пасажирів «Вінницякартсервісу» поки немає терміналу для прийняття готівки. Видавати такі картки планують з листопада.

До моменту повноцінного запуску системи сплачувати за проїзд можна буде як і раніше готівкою. Можливість оплати через NFS і банківські картки запустять пізніше, орієнтовно це від 2 тижнів до місяця після офіційного впровадження системи.

Джерело: Vinbazar