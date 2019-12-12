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    Новини

    На дорогах Вінниччини побільшало водіїв-наркоманів

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    На дорогах Вінниччини побільшало водіїв-наркоманів

    Про обстановку на дорогах області

    12 грудня заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк та депутати обласної Ради – Людмила Щербаківська, Людмила Станіславенко, Юрій Яремчук та Олександр Масленніков – зустрілись з заступником начальника управління  – начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олександром Гаркавюком.

    Під час відкритої зустрічі Олександр В’ячеславович доповів про результати роботи патрульних області за 11 місяців 2019 року. Він повідомив, що з початку року патрульні відпрацювали понад 44000 завдань, за цей час складено понад 70 тисяч протоколів.

    «Найбільше занепокоєння викликає той факт кількість складених адміністративних протоків щодо керування транспортними засобами у стані алкогольної або наркотичного сп’яніння, – зазначив Олександр Гаркавенко. – За 11 місяці затримали 2744 таких водія, з них 1138 перебували під діє ю наркотиків, 952 – під дією алкоголю».

    Присутні депутати запропонували на  найближчу сесію, яка відбудеться 17 грудня, роздати усім депутатам данні з цією статистикою аби вжити заходів щодо недопустимості розповсюдження наркотичних препаратів.

    До речі, за 11 місяців патрульними розкрито 698 злочинів, з них 269 – це наркозлочини.

    Детально ознайомитись з результатами роботи Патрульної  поліції у Вінницькій за 11 місяців 2019 року області можна у презентації, що подається.

    Вінниччина
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