На дорогах Вінниччини побільшало водіїв-наркоманів



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Про обстановку на дорогах області

12 грудня заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк та депутати обласної Ради – Людмила Щербаківська, Людмила Станіславенко, Юрій Яремчук та Олександр Масленніков – зустрілись з заступником начальника управління – начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олександром Гаркавюком.

Під час відкритої зустрічі Олександр В’ячеславович доповів про результати роботи патрульних області за 11 місяців 2019 року. Він повідомив, що з початку року патрульні відпрацювали понад 44000 завдань, за цей час складено понад 70 тисяч протоколів.

«Найбільше занепокоєння викликає той факт кількість складених адміністративних протоків щодо керування транспортними засобами у стані алкогольної або наркотичного сп’яніння, – зазначив Олександр Гаркавенко. – За 11 місяці затримали 2744 таких водія, з них 1138 перебували під діє ю наркотиків, 952 – під дією алкоголю».

Присутні депутати запропонували на найближчу сесію, яка відбудеться 17 грудня, роздати усім депутатам данні з цією статистикою аби вжити заходів щодо недопустимості розповсюдження наркотичних препаратів.

До речі, за 11 місяців патрульними розкрито 698 злочинів, з них 269 – це наркозлочини.

Детально ознайомитись з результатами роботи Патрульної поліції у Вінницькій за 11 місяців 2019 року області можна у презентації, що подається.

