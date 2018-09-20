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    На об'їзній біля Вінниці знайшли жінку з перерізаною шиєю

    • Розсилка
    На об'їзній біля Вінниці знайшли жінку з перерізаною шиєю

    Про вбивство стало відомо 20 вересня. Чоловік через постійні сварки вбив свою дружину. Щоб приховати сліди злочину, тіло загиблої залишив у лісі поряд із об'їзною дорогою

    Правоохоронцям надійшло повідомлення про зникнення жительки села Щітки. Жінки не стало два дні тому. Підозра впала на чоловіка. В сім'ї часто виникали сварки через те, що 32-річна жінка зловживала алкоголем. Після чергової перепалки 33-річний щитківчанин відвіз дружину до лісу біля об'їзної на власному автомобілі та вбив. У загиблої перерізане горло та колоті рани на тілі. 

    У скоєному чоловік зізнався та показа місце, де приховав тіло. Наразі знаходиться в СІЗО та дає свідчення. Йому інкримінують звинувачення за статтею 115 ККУ - Умисне вбивство. 

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    На об'їзній біля Вінниці знайшли жінку з перерізаною шиєю
    На об'їзній біля Вінниці знайшли жінку з перерізаною шиєю
    На об'їзній біля Вінниці знайшли жінку з перерізаною шиєю
    На об'їзній біля Вінниці знайшли жінку з перерізаною шиєю

    Вдома залишилося двоє дітей - 4 та 13 років.   

    Джерело: Vinbazar

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    СІЗО вбивство Вінниччина жінка чоловік
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