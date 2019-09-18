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    Новини

    На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)

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    На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)
    Фото: соцмережі

    Автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автівками Sеаt і Volkswagen, постраждав 34-річний водій Honda

    Учора, 17 вересня, під Вінницею на об’їзній трасі біля кафе «Козацький стан» сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє видання «20 хвилин».

    Як повідомили у пресслужбі поліції, автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автівками Sеаt і Volkswagen.

    Постраждав 34-річний водій автомобіля Honda. Потерпілого госпіталізували.

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    На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)
    На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)
    На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)
    Фото: соцмережі

    Відкрито кримінальне провадження.

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