На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)



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Фото: соцмережі

Автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автівками Sеаt і Volkswagen, постраждав 34-річний водій Honda

Учора, 17 вересня, під Вінницею на об’їзній трасі біля кафе «Козацький стан» сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє видання «20 хвилин».

Як повідомили у пресслужбі поліції, автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автівками Sеаt і Volkswagen.

Постраждав 34-річний водій автомобіля Honda. Потерпілого госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження.