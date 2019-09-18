На об’їзній під Вінницею сталася масштабна ДТП: зіткнулися три авто (фото)
Фото: соцмережі
Автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автівками Sеаt і Volkswagen, постраждав 34-річний водій Honda
Учора, 17 вересня, під Вінницею на об’їзній трасі біля кафе «Козацький стан» сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє видання «20 хвилин».
Як повідомили у пресслужбі поліції, автомобіль Honda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автівками Sеаt і Volkswagen.
Постраждав 34-річний водій автомобіля Honda. Потерпілого госпіталізували.
Відкрито кримінальне провадження.