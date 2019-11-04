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    На Вінниччині 29-річний працівник провалився крізь дах

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    На Вінниччині 29-річний працівник провалився крізь дах

    Комісія встановила причину нещасного випадку

    Комісія управління Держпраці у Вінницькій області встановили причину травмування працівника в Бершадському районі та визнала, що нещасний випадок пов’язаний з виробництвом.

    1 жовтня цього року 29 річний електромонтер з ремонту та обслуговування кабельних ліній ПП ТРК «Кентавр – TV» виконував роботи на даху ферми у с. Осіївка Бершадського району. Він наступив на пошкоджений шифер і провалився всередину будівлі.

    Згідно з довідкою Бершадської ОЛІЛ, чоловік отримав кататравму, переломи крижових, сідничних кісток, ребер, забій грудної клітки, травматичний шок.

    Комісією зі спеціального розслідування встановлено, що причинами настання нещасного випадку стали:

    • порушення правил охорони праці під час виконання робіт на висоті – виконання робіт на даху зерносховища, покрівля якого не розрахована на навантаження від працівника;
    • допуск працівника до роботи підвищеної небезпеки (на висоті, верхолазних робіт) без проходження професійного добору, спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
    • виконання робіт підвищеної небезпеки з монтажу збірної конструкції (антени) без розроблення відповідного проекту робіт.

    У зв’язку з тим, що нещасний випадок стався під час виконання трудових обов’язків, у робочий час, даний нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

    Джерело: vinnytsia.today

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