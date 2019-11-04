Село Тютюнники Вінницького району отримало водогін
Селяни користуються водою зі свердловини
Село Тютюнники Мізяківськохутірської сільської ради Вінницького району отримало водогін. Про це інформує райдержадміністрація.
Проблему з питною водою селяни відчули торік, коли сухе літо «висушило» місцеві криниці. Люди звернулися до влади, і та разом із підприємцями проклали 1,3 км водогону.
Воду до двору отримали 36 господарів. Вартість робіт склала понад 750 тис. грн., – це кошти місцевих жителів, підприємців та сільської ради.
Далі Тютюнникам обіцяють провести вуличне освітлення.
Джерело: i-vin.info