Село Тютюнники Вінницького району отримало водогін



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Селяни користуються водою зі свердловини

Село Тютюнники Мізяківськохутірської сільської ради Вінницького району отримало водогін. Про це інформує райдержадміністрація.

Проблему з питною водою селяни відчули торік, коли сухе літо «висушило» місцеві криниці. Люди звернулися до влади, і та разом із підприємцями проклали 1,3 км водогону.

Воду до двору отримали 36 господарів. Вартість робіт склала понад 750 тис. грн., – це кошти місцевих жителів, підприємців та сільської ради.

Далі Тютюнникам обіцяють провести вуличне освітлення.

Джерело: i-vin.info