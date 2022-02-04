Поліція ліквідувала мережу збуту фальсифікату елітного алкоголю (фото)

У Вінниці виготовляли сурогат під виглядом алкоголю відомих брендів

У Могилеві-Подільському Вінницької області ліквідували діяльність чоловіків, які виготовляли та продавали через мережу інтернет-магазинів фальсифікований алкоголь під виглядом елітного. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Із підпільного цеху поліцейські вилучили понад 1200 тетрапаків готового для продажу фальсифікату, тонну спиртової суміші, обладнання та матеріали для повного циклу виробництва контрафактного товару.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, інформацію про незаконну роботу інтернет-сайтів із продажу сурогатного алкоголю поліцейські отримали на початку 2022 року. За цим фактом слідчі Вінницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження та спільно з оперативниками кіберполіції Вінницької області встановили осіб, причетних до протиправної діяльності.

Алкогольну продукцію жителі міста Могилів-Подільський віком 31 та 34 роки, виготовляли на одному зі складів міста, а товар покупцям відправляли через місцеве поштове відділення.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного із фігурантівта у підпільному цеху, поліцейські вилучили понад 1200 тетрапаків алкоголю відомих світових брендів, тону спиртової суміші, барвники, ароматизатори, обладнання для розливу, розхідні матеріали для виготовлення ще майже 5 тис. тетрапаків із маркуванням різних торговельних марок, банківські картки, «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, гроші, отримані злочинним шляхом.

Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Такий злочин карається штрафом від 10 до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Після проведення всіх процесуальних дій та експертиз буде вирішуватись питання щодо притягнення зловмисників до відповідальності також за ст. 204 Кримінального кодексу України( Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Раніше у місті Нова Одеса на Миколаївщині поліцейські в рамках спецоперації Акциз викрили підпільну діяльність мініспиртзаводу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року СБУ ліквідувала підпільний спиртзавод.

Наприкінці листопада поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю.

Раніше також під Києвом поліція вилучила понад 7 тис. л контрафактного алкоголю.

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